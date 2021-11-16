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Суд отменил заочный арест Савельева, передавшего видео с пытками порталу Gulagu.net

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:43

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове отменил заочный арест Сергея Савельева, который передал проекту Gulagu.net видео с пытками заключенных. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Снежану Мунтян.

28 октября МВД заочно арестовало Савельева, а также объявило его в международный розыск по части 2 статьи 272 УК РФ о «неправомерном доступе к компьютерной информации». 10 ноября прокуратура прекратила уголовное преследование.

6 октября и 10 ноября портал Gulagu.net опубликовал видео с кадрами пыток в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области, а также назвал имена тех, кто, как утверждается, курировал пыточную.

Основатель проекта Владимир Осечкин пообещал в следующих сериях опубликовать фото и служебные документы по всем должностным лицам, причастным к пыткам. Секретный архив Gulagu.net передал программист Сергей Савельев, который в течение пяти лет имел доступ к компьютерам саратовского управления ФСИН.

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