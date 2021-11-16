Ностальгическая ода молодости: первые рецензии американских критиков на «Лакричную пиццу»

В сети появились первые отзывы критиков на фильм Пола Томаса Андерсона «Лакричная пицца». Мировая премьера фильма в ограниченном прокате намечена только на 26 ноября, а в широком — на 25 декабря, но уже сейчас можно почитать рецензии журналистов, которые удостоились чести посмотреть картину раньше всех. Действие картины происходит в долине Сан-Фернандо в 1970-х годах. Главный герой — старшеклассник, мечтающий стать артистом. На пути к славе ему встретится первая любовь в лице одноклассницы Аланы и звездный продюсер Джон Питерс, успехом которому обязана Барбра Стрейзанд.

На портале Metacritic картине Андерсона свои рецензии оставили уже 12 критиков. Все из них положительные, самая низкая оценка у «Лакричной пиццы» — 70 баллов из 100. Делимся короткими выдержками из отзывов американских журналистов от самого положительного к наиболее отрицательному. Фил де Семльен, оценка: 100 Time Out «Самый солнечный фильм Пола Томаса Андерсона. Этот палимпсест долины Сан-Фернандо настолько бодрый и игристый, что практически сплывает с экрана. Это головокружение, которое вас захватывает одновременно с ощущением надвигающихся возможностей и ноткой наивности. На меня нахлынула эйфория». Джастин Чанг, оценка: 100 LA Times «Андерсон — это художник, скептицизм которого никогда не мешал страсти; для него прошлое — это больше чем просто повод для ностальгии. В „Лакричной пицце“ он посеял дымку сильно приукрашенных сказок и полузабытых воспоминаний, собрав что‑то более конкретное и болезненное, но ощутимо реальное, в отличие от практически любого американского фильма этого года». Дэвид Эрлих, оценка: 100 IndieWire «В „Лакричной пицце“ время — это не то, что отделяет людей друг от друга, а единственное, что позволяет им друг друга находить. И этот эйфорический фильм не тратит ни минуты впустую. <…> Сюжет разворачивается одновременно с логикой и снежным импульсом стендап-комедии».

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Робби Коллин, оценка: 100 The Telegraph «В мире отсортированного алгоритмами контента девятый фильм Андерсона в целом и первый после „Призрачной нити“ 2017 года очень сложно оценить: вам придется вернуться примерно на 50 лет назад, к таким картинам, как „Шампунь“ Хэла Эшби или „Последний киносеанс“ Питера Богдановича». Питер Брэдшоу, оценка: 100 The Guardian «Это выглядит легче и солнечнее, чем предыдущие картины Андерсона. Как если бы из „Ночей в стиле буги“ вырезали эротические сцены, а из „Врожденного порока“ — метафизическую тревогу. Это восхитительный фильм, очень скоро я отрежу себе еще кусочек».

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Тим Грирсон, оценка: 100 Screen Daily «Повествуя о политиках и голливудских продюсерах с оттенками беззаботного духа Роберта Альтмана, „Лакричная пицца“ набирает обороты, и в результате получается самая нежная и очаровательная картина Андерсона на сегодняшний день». Алонсо Дуральде, оценка: 100 The Wrap «Это волшебное воспоминание о времени и месте, которые все помнят из жизни и фильмов той эпохи. <…> Картина держится на плечах новичков Аланы Хаим и Купера Хоффмана, и они оба совершенно обворожительны».

Майк Райан, оценка: 90 Uproxx «Сюжет этого фильма не имеет значения, потому что в нем его почти нет. Тем не менее он невероятно интересный». Питер Дебрюж, оценка: 90 Variety «„Лакричная пицца“ — это потрясающий и реалистичный взгляд на то, каково было расти на задворках киноиндустрии примерно в 1973 году».

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