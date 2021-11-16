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Ностальгическая ода молодости: первые рецензии американских критиков на «Лакричную пиццу»

Виктория Шанина
Сегодня в 18:35

В сети появились первые отзывы критиков на фильм Пола Томаса Андерсона «Лакричная пицца». Мировая премьера фильма в ограниченном прокате намечена только на 26 ноября, а в широком — на 25 декабря, но уже сейчас можно почитать рецензии журналистов, которые удостоились чести посмотреть картину раньше всех.

Действие картины происходит в долине Сан-Фернандо в 1970-х годах. Главный герой — старшеклассник, мечтающий стать артистом. На пути к славе ему встретится первая любовь в лице одноклассницы Аланы и звездный продюсер Джон Питерс, успехом которому обязана Барбра Стрейзанд.

На портале Metacritic картине Андерсона свои рецензии оставили уже 12 критиков. Все из них положительные, самая низкая оценка у «Лакричной пиццы» — 70 баллов из 100. Делимся короткими выдержками из отзывов американских журналистов от самого положительного к наиболее отрицательному.

Фил де Семльен, оценка: 100

Time Out

«Самый солнечный фильм Пола Томаса Андерсона. Этот палимпсест долины Сан-Фернандо настолько бодрый и игристый, что практически сплывает с экрана. Это головокружение, которое вас захватывает одновременно с ощущением надвигающихся возможностей и ноткой наивности. На меня нахлынула эйфория».

Джастин Чанг, оценка: 100

LA Times

«Андерсон — это художник, скептицизм которого никогда не мешал страсти; для него прошлое — это больше чем просто повод для ностальгии. В „Лакричной пицце“ он посеял дымку сильно приукрашенных сказок и полузабытых воспоминаний, собрав что‑то более конкретное и болезненное, но ощутимо реальное, в отличие от практически любого американского фильма этого года».

Дэвид Эрлих, оценка: 100

IndieWire

«В „Лакричной пицце“ время — это не то, что отделяет людей друг от друга, а единственное, что позволяет им друг друга находить. И этот эйфорический фильм не тратит ни минуты впустую. <…> Сюжет разворачивается одновременно с логикой и снежным импульсом стендап-комедии».

© giphy

Робби Коллин, оценка: 100

The Telegraph

«В мире отсортированного алгоритмами контента девятый фильм Андерсона в целом и первый после „Призрачной нити“ 2017 года очень сложно оценить: вам придется вернуться примерно на 50 лет назад, к таким картинам, как „Шампунь“ Хэла Эшби или „Последний киносеанс“ Питера Богдановича».

Питер Брэдшоу, оценка: 100

The Guardian

«Это выглядит легче и солнечнее, чем предыдущие картины Андерсона. Как если бы из „Ночей в стиле буги“ вырезали эротические сцены, а из „Врожденного порока“ — метафизическую тревогу. Это восхитительный фильм, очень скоро я отрежу себе еще кусочек».

© giphy

Тим Грирсон, оценка: 100

Screen Daily

«Повествуя о политиках и голливудских продюсерах с оттенками беззаботного духа Роберта Альтмана, „Лакричная пицца“ набирает обороты, и в результате получается самая нежная и очаровательная картина Андерсона на сегодняшний день».

Алонсо Дуральде, оценка: 100

The Wrap

«Это волшебное воспоминание о времени и месте, которые все помнят из жизни и фильмов той эпохи. <…> Картина держится на плечах новичков Аланы Хаим и Купера Хоффмана, и они оба совершенно обворожительны».

Майк Райан, оценка: 90

Uproxx

«Сюжет этого фильма не имеет значения, потому что в нем его почти нет. Тем не менее он невероятно интересный».

Питер Дебрюж, оценка: 90

Variety

«„Лакричная пицца“ — это потрясающий и реалистичный взгляд на то, каково было расти на задворках киноиндустрии примерно в 1973 году».

Родриго Перес, оценка: 83

The Playlist

«Вполне возможно, что людям, не являющимся фанатами Пола Томаса Андерсона, не понравится этот несколько лишенный корней и задумчивый фильм, который длится почти два с половиной часа. <…> Но если вы открыты для его [Андерсона] нетрадиционных, своеобразных вкусов, то „Лакричная пицца“ — это чудесная мечтательная и ностальгическая ода молодости, мастерски сделанная режиссером, которому все равно, насколько вам это понравится».

Ричард Лоусон, оценка: 75

Vanity Fair

«Это живая, запутанная история о взрослении, которая превращает противоречивые элементы ее названия в отражение юношеской глупости и смелости, склонности к низменному грубому юмору и грандиозному революционному мышлению».

Дэвид Руни, оценка: 70

The Hollywood Reporter

«В лучшем случае „Лакричная пицца“ демонстрирует легкость, которой не было в работах Андерсона со времен „Ночей в стиле буги“. Нигде больше нет таких невероятно по-настоящему прожитых сцен, нежели в сценах Аланы с ее семьей, которых сыграли настоящие сестры и родители актрисы. <…> Но в целом фильм, особенно извилистый во второй час, заставляет вас задумываться о том, к чему ведет сюжет, скорее из разочарования, чем из любопытства».

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