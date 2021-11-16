Вышел трейлер фильма про пандемию «На близком расстоянии». В главной роли Ксения Раппопорт

В сети появился первый трейлер российского фильма про пандемию «На близком расстоянии». Премьера киноленты состоится 2 декабря.
Сюжет фильма рассказывает об известной актрисе Инге, которая в разгар пандемии находит у себя под дверью курьера, мигранта из Средней Азии, без сознания. Тогда она принимает решение оставить парня у себя и предоставить ему одну из своих комнат, несмотря на риск заболеть.
В описании под трейлером отмечается, что это первый в России фильм, действие которого разворачивается на фоне пандемии.
В главных ролях снялись Ксения Раппопорт («Джетлаг») и непрофессиональный актер Нурбол Кайратбек.
Режиссером и сценаристом «На близком расстоянии» выступил Григорий Добрыгин («Sheena667»), соавтором сценария — Антон Яруш («Разжимая кулаки»). Музыку к фильму написал Игорь Вдовин («Псих»).