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Вышел трейлер фильма про пандемию «На близком расстоянии». В главной роли Ксения Раппопорт

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:37

В сети появился первый трейлер российского фильма про пандемию «На близком расстоянии». Премьера киноленты состоится 2 декабря.

Сюжет фильма рассказывает об известной актрисе Инге, которая в разгар пандемии находит у себя под дверью курьера, мигранта из Средней Азии, без сознания. Тогда она принимает решение оставить парня у себя и предоставить ему одну из своих комнат, несмотря на риск заболеть.

В описании под трейлером отмечается, что это первый в России фильм, действие которого разворачивается на фоне пандемии.

В главных ролях снялись Ксения Раппопорт («Джетлаг») и непрофессиональный актер Нурбол Кайратбек.

Режиссером и сценаристом «На близком расстоянии» выступил Григорий Добрыгин («Sheena667»), соавтором сценария — Антон Яруш («Разжимая кулаки»). Музыку к фильму написал Игорь Вдовин («Псих»).

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