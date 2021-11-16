Вышел трейлер фильма про пандемию «На близком расстоянии». В главной роли Ксения Раппопорт

В сети появился первый трейлер российского фильма про пандемию «На близком расстоянии». Премьера киноленты состоится 2 декабря.

Сюжет фильма рассказывает об известной актрисе Инге, которая в разгар пандемии находит у себя под дверью курьера, мигранта из Средней Азии, без сознания. Тогда она принимает решение оставить парня у себя и предоставить ему одну из своих комнат, несмотря на риск заболеть.