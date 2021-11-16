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Российское Минобороны подтвердило, что сбило спутник в ходе испытаний

Семён Гудошников
Сегодня в 15:10

В Министерстве обороны России подтвердили, что уничтожили на орбите спутник в ходе «успешно проведенного испытания». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ведомства.

В Минобороны отметили, что сбит был космический аппарат «Целина-Д», запущенный на орбиту в 1982 году. Пентагон и ряд компаний, отслеживающих космические объекты, считали, что речь идет о спутнике «Космос-1408», находящемся на орбите также с 1982-го.

В Министерстве утверждают, что обломки «Целины-Д» «не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности». Они добавили, что фрагменты спутника внесены в российскую систему контроля космического пространства и будут сопровождаться, пока не разрушатся.

Россия об испытании космического вооружения не предупредила другие страны. Начальник 4-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны Владимир Дворкин говорит, что страна этим не нарушила напрямую никаких международных соглашений.

Он пояснил, что Россия предупреждает США при испытательных пусках межконтинентальных баллистических ракет. К испытаниям ракет системы противоракетной обороны, по его словам, это не относится.

Ранее Госдепартамент США и Пентагон обвинили Россию в создании угрозы для экипажа МКС. Обломки от разрушенного спутника, утверждают в ведомствах, могли пересечь траекторию станции.

В российском Минобороны обвинения американских военных и дипломатов назвали «лицемерными». И напомнили, что испытания по уничтожению спутников на орбите уже проводили США, Индия и Китай.

Россия подобные испытания не проводила до этого ни разу, а СССР в последний раз делал это в 1982 году.

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