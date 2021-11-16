Тейлор Свифт на свадьбе бывшего в клипе «I Bet You Think About Me»

В клипе снялся актер Майлз Теллер («Дивергент»), а также эпизодически появился музыкант Аарон Десснер из The National. Соавтором и режиссером видео выступила актриса Блейк Лайвли.

В ролике Свифт попадает на свадьбу своего бывшего молодого человека и устраивает небольшие пакости. Например, она портит праздничный многоярусный торт и выкидывает фигурку жениха.

13 ноября Свифт выпустила переизданную пластинку «Red» и короткометражку к треку «All Too Well». Альбом побил сразу несколько рекордов Spotify по количеству прослушиваний за сутки.

«Red» вышел в 2012 году и стал четвертым альбомом в карьере певицы. Он получил номинацию на «Грэмми» в категории «Альбом года», но проиграл «Random Access Memories» Daft Punk. Однако многие поклонники Свифт считают «Red» лучшей работой певицы.

Свифт переделывает все свои альбомы, после того как права на песни были проданы ее бывшим лейблом Big Machine. Певица заявила, что узнала об этом только после завершения сделки, а выкупить права на свои композиции она не смогла.

В апреле артистка поделилась перезаписанной версией своего второго альбома 2008 года «Fearless» под названием «Fearless (Taylor’s Version)», а также ранее неизвестной песней «You All over Me» при участии Марен Моррис.