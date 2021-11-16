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США обвинили Россию в испытании космического оружия, которое могло угрожать МКС

Семён Гудошников
Сегодня в 11:02

Госдепартамент США обвинил Россию в подрыве одного из своих спутников на орбите, образовавшиеся обломки от которого могли угрожать Международной космической станции (МКС). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу пресс-службы Госдепа Неда Прайса.

По его словам, в результате «разрушительного испытания противоспутникового оружия», проведенного Россией, образовались более 1,5 тыс. обломков, находящихся под наблюдением, и сотни тысяч фрагментов более мелкого космического мусора. Это, считают в Госдепе, «угрожает интересам всех стран» и увеличивает опасность для астронавтов и космонавтов на МКС.

По данным Пентагона, в результате испытаний был уничтожен спутник «Космос-1408», который был выведен на орбиту в 1982 году и давно прекративший работу. Коммерческие компании, способные отслеживать космические объекты, обнаружили фрагменты на орбите, где находился «Космос-1408», отметил старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения Павел Подвиг. При этом одна из систем отслеживания спутников до сих пор показывает «Космос-1408» на орбите.

Эксперт отметил, что спутник находился на орбите высотой около 500 километров, а фрагменты от его разрушения могли угрожать другим космическим объектам. Поставщик космических данных Seradata заявляет, что орбита «Космоса-1408» была лишь ненамного выше, чем у МКС, а его разрушение угрожает космической станции пересекающим облаком обломков.

В российском Минобороны ситуацию пока не прокомментировали, в Роскосмосе сказали, что экипаж МКС штатно выполняет работы, станция находится в так называемой зеленой зоне, а остальные вопросы (в том числе про обломки) не входят в их компетенцию.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Москва ценит сотрудничество с Вашингтоном в космосе и надеется, что оно не падет жертвой русофобии. Опасения американцев он назвал совершенно беспочвенными, заявив, что Россия выступает за мир и сотрудничество.

Ранее Россия ни разу не проводила испытаний с уничтожением объектов на орбите. Советский Союз провел последнее такое испытание в 1982 году.

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