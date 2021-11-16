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В штаб-квартире партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» прошел обыск. Задержали более 25 человек

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:56

В Москве в штаб-квартире незарегистрированной партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» прошел обыск. Он начался во время еженедельного собрания. Об этом рассказали на сайте организации.

По словам активистов, полиция задержала более 25 человек и посадила их в автозак. Среди задержанных оказались координатор партии Михаил Аксель и члены полисовета Ольга Шалина и Кирилл Имашев.

«Задержанные нацболы жалуются на избиения полицейскими <…> Чтобы воспрепятствовать съемке задержанных, полицейские начали светить стробоскопами прямо в объективы камер журналистов», — написали участники партии.

Согласно их информации, полицейские пытались найти в штаб-квартире мигрантов и запрещенные предметы. Телеграм-канал Sota сообщил, что обыск может быть связан с акцией против пыток в колониях, которую Алексей Черников провел 31 октября.

Обыск в штаб-квартире партии, по данным Sota, проводят 30-40 силовиков. При этом в управлении МВД по ЦАО телеграм-каналу заявили, что не обладают информацией об операции.

«Всех уложили лицом в пол, не давали поднять голову, наступали на голову, на ноги, на руки. Силовики были в бронежилетах, с щитами для штурма. На них не было никаких опознавательных знаков, только нашивки с надписью „полиция“», — сказала Ольга Шалина.

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