В штаб-квартире партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» прошел обыск. Задержали более 25 человек

В Москве в штаб-квартире незарегистрированной партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» прошел обыск. Он начался во время еженедельного собрания. Об этом рассказали на сайте организации.

По словам активистов, полиция задержала более 25 человек и посадила их в автозак. Среди задержанных оказались координатор партии Михаил Аксель и члены полисовета Ольга Шалина и Кирилл Имашев.

«Задержанные нацболы жалуются на избиения полицейскими <…> Чтобы воспрепятствовать съемке задержанных, полицейские начали светить стробоскопами прямо в объективы камер журналистов», — написали участники партии.