В Московской консерватории выступят виолончелист Давид Герингас и пианист Борис Андрианов

17 ноября в Большом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского пройдет совместное выступление известного виолончелиста и дирижера Давида Герингаса, а также пианиста Бориса Андрианова. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Концерт состоится в рамках международного фестиваля, посвященного виолончельной музыке, Vivacello. В консерватории прозвучат четыре песни Малера, соната № 2 Мендельсона, романс Рихарда Штрауса и соната Франца Шуберта.

Узнать подробнее о выступлении можно на «Афише». Для посещения концерта не нужен QR-код.

В этом году Vivacello проходит с 9 по 20 ноября на пяти московских площадках. Закрытие фестиваля состоится в Концертном зале имени Чайковского, впервые для московской публики выступит немецкий виолончелист Альбан Герхардт.