Pfizer проведет в России испытания нового препарата от коронавируса

Росздравнадзор выдал разрешение американской фармкомпании Pfizer на проведение в России клинических испытаний нового препарата от коронавируса под названием паксловид (paxlovid) в форме небольшой таблетки. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на реестр клинических исследований лекарственных средств.

Препарат будет исследоваться среди взрослых, которые контактировали в домашних условиях с теми, у кого есть симптомы коронавируса. В испытаниях примут участие 90 человек из Подмосковья, Петербурга, Смоленска, Барнаула и других городов.

Паксловид используется как для профилактики коронавируса, так и для лечения пациентов с высоким и средним риском тяжелого течения болезни. Препарат подавляет протеазу — белок, необходимый вирусу для размножения, а также содержит антиретровирусный ритонавир, который применяют в терапии ВИЧ и СПИДа.

Испытания паксловида проводятся на глобальном уровне. По данным «Ведомостей», в них участвуют 7000 человек из разных стран, включая Россию. Если локальные регулирующие органы одобрят препарат, то он появится на рынках во всех этих странах.