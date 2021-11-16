Post Malone и The Weeknd устраивают кровавую перестрелку в клипе «One Right Now»

Клип сняла украинка Таня Муиньо, работавшая с Lil Nas X, Cardi B, Скриптонитом и не только. В ролике артисты устраивают кровавую перестрелку со взрывами и слоу-мо. Кто выйдет из нее победителем, узнаете в конце клипа.

Post Malone и The Weeknd экранизировали недавний сингл «One Right Now», который войдет в грядущий альбом Post Malone (его дата выхода пока неизвестна).

Сингл «One Right Now», вдохновленный электропопом 80-х, появился на стримингах в начале ноября и стал первой коллаборацией музыкантов.

Для Post Malone это второй релиз в 2021-м после трека «Motley Crew». The Weeknd успел в течение года записать еще несколько коллабораций: «You Right» с Doja Cat, «Hurricane» с Канье Уэстом и «Moth to a Flame» со Swedish House Mafia.