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«Известия»: в России хотят дополнить фотографиями сертификаты о вакцинации

Дарья Мельникова
Сегодня в 8:53

В России сертификаты вакцинации от коронавируса могут дополнить фотографиями их получателей. Такая инициатива обсуждалась в Минцифры, сообщают «Известия» со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника.

По его словам, нововведение поможет сократить очереди в общественных местах, где нужно обязательно предъявлять QR-коды. Источник пояснил, что так проверяющим не нужно будет сравнивать данные сертификатов с паспортами.

Чиновник заявил, что в настоящее время вопрос об источнике фотографии все еще открыт. Не исключено, что это будет снимок, добавленный пользователем на «Госуслуги» или фотография из Единой биометрической системы (ЕБС), которая используется банками для удаленной идентификации клиентов.

По словам источника, профильные ведомства также рассматривают и другие меры по борьбе с очередями. Среди них — проверка наличия сертификатов на стадии покупки билетов на международный и междугородний транспорт.

12 ноября в Госдуму внесли два законопроекта. Согласно первому, сертификат о вакцинации либо антителах необходимо будет предъявлять при посещении кафе и ресторанов, массовых мероприятий, непродовольственных магазинов и культурных площадок. Второй законопроект предполагает проверку кодов в самолетах и поездах.

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