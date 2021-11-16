Mash заявил, что узнал местонахождение Виктора Пелевина

Mash опубликовал фотографии человека, похожего на Виктора Пелевина. Как утверждают журналисты, им удалось обнаружить писателя на острове Самуи в Таиланде. Пелевин якобы живет там уже более года — в отеле у береговой линии.

Подсказка в поисках нашлась в романе Пелевина «Непобедимое Солнце». Его главная героиня отправляется в путешествие по маршруту Турция — Канары — Куба — Таиланд. Поскольку каждая из этих стран описывается в книге, пусть и очень схематично, в Mash решили, что писатель мог недавно побывать в одной из них.