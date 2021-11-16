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Mash заявил, что узнал местонахождение Виктора Пелевина

Семён Гудошников
Сегодня в 16:53

Mash опубликовал фотографии человека, похожего на Виктора Пелевина. Как утверждают журналисты, им удалось обнаружить писателя на острове Самуи в Таиланде. Пелевин якобы живет там уже более года — в отеле у береговой линии.

Подсказка в поисках нашлась в романе Пелевина «Непобедимое Солнце». Его главная героиня отправляется в путешествие по маршруту Турция — Канары — Куба — Таиланд. Поскольку каждая из этих стран описывается в книге, пусть и очень схематично, в Mash решили, что писатель мог недавно побывать в одной из них.

Журналисты перебрали списки пассажиров на рейсы в Турцию, Испанию (к ней относятся Канарские острова), на Кубу и в Таиланд. Выяснилось, что в 2016 году человек под именем Виктор Олегович Пелевин летал из Бангкока в Москву и обратно. В 2017-м он пролетал через Москву из Бангкока в Барселону и возвращался через нее в столицу Таиланда.

В 2019 году, по утверждению Mash, писатель летал из Москвы на Пхукет, в Бангкок и Малагу, а 30 ноября сел в самолет до таиландской столицы и больше не возвращался.

Телеграм-канал не раскрывает название отеля, в котором живет Пелевин, но уточняется, что он скорее похож на меленькое бунгало. Рядом находится торговый центр, буддистский храм и реабилитационный центр, который, предположительно, описан в романе «Непобедимое Солнце». Гостиница окружена с одной стороны озером, с другой — океаном.

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