Россия возобновит рейсы в Аргентину и Бразилию. Из Петербурга вновь пойдут поезда в Хельсинки

Россия возобновляет с 1 декабря авиасообщение с пятью странами — Аргентиной, Бразилией, Бангладеш, Коста-Рикой и Монголией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперштаб по борьбе с COVID-19.

Ограничения на регулярные и нерегулярные полеты на Кубу, в Мексику и Катар будут сняты — тоже с 1 декабря. Число рейсов в Италию, Киргизию, Казахстан, Азербайджан и Вьетнам увеличат.

Из Москвы в аргентинский Буэнос-Айрес, бразильский Рио-де-Жанейро, коста-риканский Сан-Хосе и бангладешскую Даку рейсы будут осуществляться дважды в неделю. В столицу Монголии Улан-Батор улететь можно будет три раза в неделю из Москвы, и по одному разу — из Улан-Удэ, Красноярска и Иркутска.

С 12 декабря Россия восстановит железнодорожное сообщение с Финляндией. Из Петербурга в Хельсинки будут ходить две пары поездов в сутки. Авиарейсы в Финляндию уже были запущены ранее.

Россия постепенно возобновляет авиасообщение с другими странами с августа 2020 года. Сейчас полеты разрешены в несколько десятков государств, включая Нидерланды, Норвегию, Тунис, Швецию и Тайланд, курорты Египта, а также Испанию, Кению и Словакию.