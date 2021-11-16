Вышел первый трейлер фильма «Аббатство Даунтон: Новая эра»

В нем графиня Грэнтэм рассказывает о том, как стала владелицей виллы на юге Франции. Именно туда планируют отправиться все члены ее семьи, чтобы сыграть свадьбу между Томом Брэнсоном и горничной Люси Смит.

В сети появился официальный тизер-трейлер фильма «Аббатство Даунтон: Новая эра», который выйдет в кинотеатрах 18 марта. Ролик появился на ютьюб-канале Focus Features.

К своим ролям в фильме вернутся Аллен Лич и Таппенс Миддлтон, Хью Бонневилль, Мишель Докери, Мэгги Смит, Элизабет МакГоверн, Пенелопа Уилтон. Также в картине можно будет увидеть Лауру Кармайкл, Гарри Хэдден-Пейтона, Лору Хэддок, Хью Дэнси, Натали Бай и Доминика Уэста.

Сценарий фильма «Аббатство Даунтон: Новая эра» написал обладатель «Оскара» Джулиан Феллоуз. Режиссером выступил Саймон Кертис («7 дней и ночей с Мэрилин», «Крэнфорд», «Прощай, Кристофер Робин»). Продюсированием проекта занимались Гарет Ним и Лиз Трабридж.

Первая полнометражная картина «Аббатство Даунтон» появилась на экранах осенью 2019 года. Она рассказывала о королевском приеме, который организует семейство Кроули в аббатстве.

Сериал «Аббатство Даунтон» выходил с 2010 по 2015 год на британском телеканале ITV. В шоу о жизни аристократических семей Великобритании начала XX века было шесть сезонов. В них затрагивались важные социальные темы и исторические события.