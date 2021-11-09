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Обыски у актеров шоу Наливкина, новая роль Ди Каприо и другие новости дня
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Обыски у актеров шоу Наливкина, новая роль Ди Каприо и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:42

В России вновь обновился антирекорд по смертности от коронавируса: умерли 1211 человек за сутки. Всего выявили 39 160 случаев заражения, выздоровели 32 036 человек.

С 9 ноября Россия возобновляет регулярное авиасообщение с девятью странами. В их числе Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция и Таиланд. Также разрешены чартерные рейсы на курорты Египта.

Суд отменил ректору «Шанинки» Сергею Зуеву домашний арест и перевел его в СИЗО. Он пробудет в изоляторе до 7 декабря. В поддержку ученого вуз запустил серию лекций «Шанинские среды».

У актеров шоу Виталия Наливкина прошли обыски по делу о хулиганстве, совершенном с применением взрывных устройств. Все из‑за ролика, где Наливкин пытается разминировать оставленную на остановке сумку с помощью гранатомета и случайно взрывает баннер «Единой России».

Против ТНТ возбудили дело по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Причиной стал поцелуй комиков во время сценки на шоу «Игра».

Роскомнадзор предложил запретить онлайн-кинотеатрам показ контента с нетрадиционными сексуальными отношениями. За подобные нарушения планируют наказывать штрафом до миллиона рублей или приостановкой работы до 90 суток.

Адвокат Иван Павлов (признан иноагентом) отказался маркировать свои посты в социальных сетях. «Не вижу оснований делать это», — заявил он.

Минюст внес в список экстремистских материалов киноленту Бориса Карпова 1973 года «Тайное и явное (Цели и деяния сионистов)». На ютьюбе фильм описывается как пропагандистское антисионистское кино.

Эдуард Шумейко вернет Антохе МС права на использование псевдонима и исполнение песен. Однако он не огласил условия, на которых это произойдет.

Лондонская певица Nilüfer Yanya анонсировала новый альбом, выпустив песню «Stabilise» и клип на нее. Главная мысль трека и видео: не стоит ждать спасения, лучше надеяться только на себя.

Халле Берри в ноябре выпустит свой первый фильм «Удары», попробовав себя в качестве режиссера. Вместе с ним выйдет альбом саундтреков, все песни в котором записали женщины — Карди Би, Saweetie, H.E.R. и другие исполнительницы. Это будет первый в истории полностью женский хип-хоп-альбом.

Леонардо Ди Каприо ведет финальные переговоры об участии в фильме про основателя секты «Храм народов» Джима Джонса, по вине которого совершили самоубийство 918 человек. Актер может сыграть главную роль. Также он выступит продюсером ленты.

Джейк Райан присоединился к актерскому составу «Астероидного города» Уэса Андерсона, это будет их вторая совместная работа после «Королевства полной луны». Тем временем в «Художественном» состоится премьерный показ «Французского вестника», нового фильма американского режиссера.

9 ноября откроется XXII Международный театральный фестиваль «Новый европейский театр». Первым событием в рамках ивента станет российская премьера спектакля «Три сестры» Сюзанны Кеннеди.

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