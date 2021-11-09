перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Карди Би и Халле Берри спродюсировали первый в истории полностью женский хип-хоп альбом 2:20
Активистка Дарья Серенко столкнулась с травлей из‑за поста против ксенофобии 1:24
808stateofficial/Instagram
Умер музыкант Энди Бейкер из электронного коллектива 808 State 0:28
Showtime представил новый трейлер продолжения «Декстера» Вчера в 23:39
«Вы скучали по нам?»: последний трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники» Вчера в 22:42
«Игра в кальмара» уступила лидерство в чарте Netflix мультсериалу «Аркейн» Вчера в 22:34
Джеймс Ганн объявил о старте съемок фильма «Стражи Галактики. Часть 3» Вчера в 22:02
Актер из «В бой идут одни старики» уволился из университета после обвинений в домогательствах Вчера в 21:43
Кадр из фильма «Охотники за привидениями: Наследники»
За что хвалят и ругают продолжение «Охотников за привидениями» Вчера в 21:07
«Российскую ЛГБТ-сеть»* включили в реестр незарегистрированных организаций-иноагентов Вчера в 21:03
Адвоката Ивана Павлова и еще четырех сотрудников «Команды 29»* признали иноагентами Вчера в 20:59
Группа Foo Fighters появится в комедийном хорроре «Студия 666» Вчера в 20:45
Адель выпустила превью нового трека «Hold On». Песня появилась в ролике для Amazon Вчера в 20:37
Продление нерабочих дней в пяти регионах, новый сингл Оксимирона и другие новости дня
Вчера в 20:10 дайджест
Власти Хельсинки отказались от мяса и одноразового пластика на городских мероприятиях Вчера в 19:39
L’One выпустил концертный фильм. В нем — последнее выступление артиста перед разрывом с Black Star Вчера в 19:30
В сети появился первый тизер приквела «Йеллоустоуна» Вчера в 18:58
hydra_laboratory/Instagram
В «Севкабель-порту» пройдут встречи с художницами Рафаэль Аквавивой и Робертиной Шебьянич Вчера в 18:36
Трэвис Скотт вернет деньги всем купившим билеты на фестиваль Astroworld, где погибли восемь человек Вчера в 18:35
Расследование: сотни российских чиновников получили субсидии на жилье как нуждающиеся Вчера в 18:14
Отключить рекламу

Карди Би и Халле Берри спродюсировали первый в истории полностью женский хип-хоп альбом

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:20

Американская певица Карди Би и голливудская актриса Халле Берри спродюсировали первый в истории полностью женский хип-хоп-альбом. Он состоит из саундтреков к фильму «Удары». Об этом сообщил Mixmag.

В записи пластинки приняли участие, помимо самой Карди Би, Saweetie, Young M.A, Ambre, City Girls и Flo Milli. В интервью для Variety Берри призналась, что ей не терпится представить картину и в особенности заглавную песню к ней, исполненную H.E.R.

Помимо этого сингла, в альбом вошли еще пять треков, созданных специально для киноленты, которая станет режиссерским дебютом для Берри. Среди песен — «Bet It» от Карди Би, «Attitude» от Saweetie и «The Fuck» от Latto.

Кроме того, в пластинку включат еще семь композиций, которые ранее не были опубликованы. Над ними работали Baby Tate, Rapsody и Эрика Бэнкс.

«Мне нравится видеть этих цветных женщин, которые теперь пишут, режиссируют, продюсируют — и рассказывают свои истории. Это важно, ведь на протяжении долгого времени истории о темнокожих женщинах рассказывали белые мужчины», — отметила Берри.

Премьера «Ударов» состоится в некоторых кинотеатрах 17 ноября. На стриминговой платформе Netflix лента появится 24 ноября. Фильм расскажет о бойце смешанных единоборств, которая вынуждена вернуться на ринг, когда к ней переезжает некогда оставленный сын.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
мультфильм
Кощей. Начало
Анимационная деконструкция образа знаменитого русского злодея
мюзикл
Шахматы
мультфильм
Неисправимый Рон
Мальчишка пытается ужиться с бракованным глючным андроидом
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить