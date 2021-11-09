Карди Би и Халле Берри спродюсировали первый в истории полностью женский хип-хоп альбом

Американская певица Карди Би и голливудская актриса Халле Берри спродюсировали первый в истории полностью женский хип-хоп-альбом. Он состоит из саундтреков к фильму «Удары». Об этом сообщил Mixmag.

В записи пластинки приняли участие, помимо самой Карди Би, Saweetie, Young M.A, Ambre, City Girls и Flo Milli. В интервью для Variety Берри призналась, что ей не терпится представить картину и в особенности заглавную песню к ней, исполненную H.E.R.

Помимо этого сингла, в альбом вошли еще пять треков, созданных специально для киноленты, которая станет режиссерским дебютом для Берри. Среди песен — «Bet It» от Карди Би, «Attitude» от Saweetie и «The Fuck» от Latto.

Кроме того, в пластинку включат еще семь композиций, которые ранее не были опубликованы. Над ними работали Baby Tate, Rapsody и Эрика Бэнкс.

«Мне нравится видеть этих цветных женщин, которые теперь пишут, режиссируют, продюсируют — и рассказывают свои истории. Это важно, ведь на протяжении долгого времени истории о темнокожих женщинах рассказывали белые мужчины», — отметила Берри.

Премьера «Ударов» состоится в некоторых кинотеатрах 17 ноября. На стриминговой платформе Netflix лента появится 24 ноября. Фильм расскажет о бойце смешанных единоборств, которая вынуждена вернуться на ринг, когда к ней переезжает некогда оставленный сын.