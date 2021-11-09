У актеров шоу Виталия Наливкина прошли обыски по делу о хулиганстве из‑за гранатомета в видео

В квартирах актеров шоу Виталия Наливкина прошли обыски. Об этом сообщает журналист Андрей Пивоваров со ссылкой на продюсера роликов Андрея Клочкова.

По его словам, съемочную группу обвиняют в хулиганстве, совершенном с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств по части третьей статьи 213 УК. Максимальное наказание по ней — лишение свободы до 8 лет.

Нарушение выявили в ролике, где Наливкин пытался разминировать оставленную на остановке сумку с помощью гранатомета.