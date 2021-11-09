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Ученые проведут интеллектуальный марафон «Шанинские среды» в поддержку Сергея Зуева

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:03

10 ноября стартует интеллектуальный марафон «Шанинские среды» в поддержку ректора МВШСЭН Сергея Зуева, который находится в СИЗО по подозрению в хищении. Об этом сообщается на сайте вуза.

Первая открытая лекция пройдет в эту среду, в 19.00. Ее проведет профессор Оксфордского университета и МВШСЭН Андрей Зорин, она называется «„Зачем люди друг друга убивают?“ — иерархия форм насилия в мире Толстого».

Марафон продолжит профессор ВШЭ, член Британской академии Сергей Иванов. 17 ноября он прочитает лекцию «Византия как „Запад“ и как „Восток“ в истории российского общественного сознания».

Профессор Калифорнийского университета в Беркли, старший научный сотрудник Сент-Эдмунд-Холла (Оксфордский университет) и РАНХиГС Юрий Слезкин в рамках марафона выступит с лекцией «Священные писания, литературные каноны и очередной, и на этот раз окончательный, закат Западной цивилизации».

Лекцию «Рождение лирики в Древней Греции» расскажет член-корреспондент РАН и директор Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС Николай Гринцер.

Также подтвердили свое намерение продолжить марафон профессор Нью-Йоркского университета Абу-Даби Георгий Дерлугьян, доктор географических наук и профессор МГУ Наталья Зубаревич, член-корреспондент РАН Федор Успенский, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, доктор исторических наук и профессор «Вышки» в Петербурге Евгений Анисимов.

9 ноября ректора «Шанинки» Сергея Зуева перевели с домашнего ареста в СИЗО до 7 декабря. Его подозревают в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих Фонду новых форм развития образования. Он проходит фигурантом по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой, которую арестовали 7 октября.

Более 300 представителей науки и образования подписались под открытым письмом к генеральному прокурору России Игорю Краснову, выражая поддержку Зуеву и уверенность в том, что он не причастен к хищению денег.

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