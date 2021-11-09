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Адвокат Иван Павлов* отказался маркировать свои посты как иноагент

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:07

Адвокат и основатель «Команды 29»*** Иван Павлов отказался маркировать свои посты в социальных сетях как иноагент. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

«Не вижу оснований делать это», — заявил Павлов.

Адвокат отметил, что не признает легитимным решение о включении его в реестр иноагентов, добавив, что будет оспаривать его.

8 ноября Минюст включил Павлова в реестр СМИ-иноагентов. Список также пополнили Валерия Ветошкина, Максим Заговора, Максим Оленичев и Елена Скворцова*. Все они были участниками правозащитного объединения «Команда 29».

В начале сентября Иван Павлов покинул Россию. В конце октября он заявил, что объявлен в розыск.

Павлову вменяют статью 310 УК («Разглашение данных предварительного расследования») по делу Ивана Сафронова. Наказание по этой статье — штраф до 80 тыс. рублей, исправительные работы на срок до двух лет или до трех месяцев ареста, а также лишение адвокатского статуса.

«Команда 29» — неформальное правозащитное объединение юристов и журналистов, которое существовало с февраля 2015 года. Своей целью участники проекта называют сопротивление растущей закрытости государства в России.

* Павлов Иван Юрьевич, Ветошкина Валерия Валерьевна, Заговора Максим Александрович, Оленичев Максим Владимирович и Скворцова Елена Сергеевна внесены Минюстом в реестр иноагентов.

** «Дождь» внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

*** «Команда 29» признана нежелательной НПО решением Генпрокуратуры.

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