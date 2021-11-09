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Суд перевел ректора «Шанинки» Сергея Зуева в СИЗО

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:19

Суд отменил домашний арест ректора «Шанинки» Сергея Зуева и перевел его в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина будет находиться под стражей до 7 декабря.

Ректора задержали 12 октября, а на следующий день отправили под домашний арест. 20 октября его адвокат сообщил, что Зуева госпитализировали из‑за проблем с сердцем. 21 октября мужчине провели экстренную операцию.

Его подозревают в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих Фонду новых форм развития образования. Он проходит фигурантом по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой, которую арестовали 7 октября.

Ракову обвиняют в краже бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года». По версии следствия, ущерб составил 50 млн рублей. Московская школа социальных и экономических наук в деле фигурирует в качестве подрядчика.

По делу Раковой арестованы еще четыре человека: ее муж Артур Стеценко, коллеги Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор «Шанинки», преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова. Никто из них свою вину не признает.

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