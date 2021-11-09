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Леонардо ДиКаприо сыграет сектантского проповедника Джима Джонса

Виктория Шанина
Сегодня в 9:41

Американская кинокомпания MGM ведет финальные переговоры с Леонардо ДиКаприо об участии актера в съемках жуткой истории по мотивам биографии сектантского проповедника Джима Джонса. ДиКаприо сыграет в фильме главную роль, пишет Deadline.

Джим Джонс — основатель тоталитарной деструктивной секты «Храм народов», которая появилась в 1955 году. Движение пропагандировало христианский социализм. К 1970-м Джонс отверг традиционное христианство и объявил себя богом.

В 1978 году сектант убедил своих последователей совершить массовое самоубийство. Погибли 918 человек, в том числе, 304 ребенка.

Сценарий для фильма напишет Скотт Розенберг, работавший над картинами «Веном», «Джуманджи: Зов джунглей», «Жизнь на Марсе» и «Байки из склепа». По информации издания, Розенберг получил от MGM семизначную сумму.

Леонардо ДиКаприо также выступит продюсером картины. Вместе с ним продакшеном займутся продюсерская компания ДиКаприо Appian Way и ее президент по производству Дженнифер Дэвиссон.

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