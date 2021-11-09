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«Ведомости»: РКН предложил запретить онлайн-кинотеатрам показ фильмов с секс-девиациями

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:52

Роскомнадзор предложил запретить видеосервисам показ контента с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями». Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на перечень предложений по изменению в действующем законодательстве.

Одна из инициатив предлагает внести изменения в статьи 10.5 и 10.6 закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Они регламентируют обязанности владельцев видеосервисов и соцсетей. Правки будут запрещать распространять материалы, «пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации».

Изменения также предлагают внести в статью закона о СМИ о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации. За подобные нарушения планируют установить санкции по аналогии со статьей 6.21 КоАП о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних — штраф на сумму до миллиона рублей или приостановка деятельности до 90 суток.

По словам сексолога и психиатра Ирины Айриянц, к сексуальным девиациям относятся педофилия, эксгибиционизм, садизм и мазохизм, причиняющие вред здоровью. В российском прокате уже вырезают кадры гомосексуального секса, хотя действующее законодательство допускает показ таких сцен с маркировкой «18+».

«Например, фильм про Элтона Джона вышел с полным купированием сцен поцелуев и ласк между героями, чему Элтон Джон, кстати, очень возмущался», — отметила Айриянц.

Под действие новых ограничений может попасть фильм «50 оттенков серого», а также сериалы «Миллиарды» и «Happy End».

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