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Продюсер предложил Антохе MC вернуть права на исполнение песен. На каких условиях, неизвестно

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:32

Продюсер Эдуард Шумейко предложил хип-хоп-исполнителю Антону Кузнецову, более известному как Антоха МС, вернуть права на исполнение песен. Об этом он рассказал в фейсбуке.

«Все в курсе, что нам не удалось договориться, однако я не теряю надежды, что здравый смысл превозобладает над эмоциями. Антон Кузнецов, в очередной раз предлагаю тебе рассмотреть еще один вариант разрешения сложившейся ситуации», — написал Шумейко.

Продюсер также предложил артисту вернуть права на использование псевдонима Антоха МС и восстановить доступ к социальным сетям. На каких условиях, неизвестно.

Шумейко отметил, что пока права на каталог временно останутся у него, а условия их передачи он обсудит лично с музыкантом.

6 ноября Антоха МС расторг контракт с продюсером Эдуардом Шумейко. Он специально взял кредит на 3 млн рублей, чтобы сделать это досрочно и «оградить себя хотя бы от посягательств на уже вновь созданные песни». Права на все выпущенные песни музыканта остались у Шумейко.

7 ноября группа «Лауд» поддержала музыканта, опубликовав пост с рассказом о своем опыте общения с его продюсером. По словам коллектива, Шумейко постоянно манипулировал Антохой МС и угрожал остальным.

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