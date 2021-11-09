Джейк Райан снимется в новом фильме Уэса Андерсона «Астероидный город»

Джейк Райан («Королевство полной луны», «Неограненные алмазы», «Восьмой класс») присоединился к актерскому составу «Астероидного города». Кого именно он сыграет в новом фильме Уэса Андерсона, пока неясно, пишет Deadline.

Андерсон не раскрывает подробностей предстоящей картины. В начале лета в Чинчоне, небольшом городке к юго-востоку от Мадрида, начали строить декорации для фильма. Они, по свидетельствам очевидцев, напоминают пустынный пейзаж в духе классических вестернов.

В июле стало известно, что в «Астероидном городе» также снимется Билл Мюррей, его партнершей по проекту станет Тильда Суинтон. Тогда же к актерскому составу присоединились Эдриен Броди и Том Хэнкс — последний ранее не работал с режиссером.

Позже создатели объявили о включении в актерский состав Марго Робби, Скарлетт Йоханссон и Тони Револори, сыгравший портье в фильме «Отель „Гранд Будапешт“» режиссера.

«Это обычный актерский состав. Мы снимаем его [фильм] в Испании, примерно в 45 минутах от Мадрида. Там весело, мы хорошо проводим время», — сказал Мюррей.