В «Художественном» покажут фильм «Французский вестник» Уэса Андерсона

В «Художественном» пройдет кинофестиваль ко дню рождения кинотеатра, который откроет фильм «Французский вестник» Уэса Андерсона. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Показ киноленты состоится 17 ноября, в 19.00. После премьеры пройдет паблик-ток с журналисткой и креативным консультантом генерального директора Третьяковской галереи Аленой Долецкой, а также показ фильма о фильме «Репортаж с места событий».

Действие «Французского вестника» разворачивается в XX веке в вымышленном французском городке Эннуи-сюр-Блазе вокруг местного отделения американской газеты. В картине как минимум три сюжетные линии — и все это истории, опубликованные на страницах «Французского вестника».

В главных ролях — Тильда Суинтон, Леа Сейду, Фрэнсис МакДорманд, Билл Мюррей, Тимоте Шаламе, Бенисио Дель Торо, Эдриен Броди, Лина Коудри, Джеффри Райт, Матье Амальрик, Стив Парк и Оуэн Уилсон.