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В «Художественном» покажут фильм «Французский вестник» Уэса Андерсона

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:43

В «Художественном» пройдет кинофестиваль ко дню рождения кинотеатра, который откроет фильм «Французский вестник» Уэса Андерсона. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Показ киноленты состоится 17 ноября, в 19.00. После премьеры пройдет паблик-ток с журналисткой и креативным консультантом генерального директора Третьяковской галереи Аленой Долецкой, а также показ фильма о фильме «Репортаж с места событий».

Действие «Французского вестника» разворачивается в XX веке в вымышленном французском городке Эннуи-сюр-Блазе вокруг местного отделения американской газеты. В картине как минимум три сюжетные линии — и все это истории, опубликованные на страницах «Французского вестника».

В главных ролях — Тильда Суинтон, Леа Сейду, Фрэнсис МакДорманд, Билл Мюррей, Тимоте Шаламе, Бенисио Дель Торо, Эдриен Броди, Лина Коудри, Джеффри Райт, Матье Амальрик, Стив Парк и Оуэн Уилсон.

«Открывающий фестиваль ко Дню рождения „Художественного“ „Французский вестник“ Уэса Андерсона — трибьют реликвиям уходящих времен, а именно интеллектуальной прессе типа журнала „Нью-Йоркер“. Три несвязанные друг с другом юмористические новеллы как будто встают со страниц никогда не существовавшего журнала, издаваемого американскими экспатами в никогда не существовавшем французском городке. Если „Отель ‚Гранд Будапешт‘“ был похож на массивный кремовый торт, то новый фильм напоминает эстетский гербарий — утонченный и годный только на то, чтобы над ним трястись, восхищаясь изысканностью каждого экспоната».
Стас Тыркин
Программный директор кинотеатра «Художественный»

Фестиваль кинематографических сенсаций в «Художественном» пройдет с 17 по 24 ноября. Полня программа будет объявлена дополнительно.

«Французского вестника» покажут на языке оригинала с русскими субтитрами. Приобрести билеты на премьеру фильма можно здесь. Стоимость билетов — 1500 рублей.

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