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Россия возобновила регулярное авиасообщение с девятью странами и чартеры на курорты Египта 11:38
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Россия возобновила регулярное авиасообщение с девятью странами и чартеры на курорты Египта

Виктория Шанина
Сегодня в 11:38

С 9 ноября Россия возобновляет регулярное авиасообщение с девятью странами. В их числе Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция и Таиланд, пишет «Коммерсант».

Также возобновлено чартерное сообщение с курортами Египта Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. Ограничения на полеты в Австрию, Швейцарию, Финляндию, ОАЭ сняты.

На Багамы можно будет улететь два раза в неделю, в Иран — четыре, Нидерланды — 19, Норвегию — четыре, Оман — два, Словению — три, Тунис — девять из Москвы и Петербурга и по два рейса из аэропортов, в которых возобновлены международные перелеты. В Швецию запланировано по четыре рейса в неделю, в Таиланд — два рейса из Москвы и по одному в аэропортах, где разрешены международные перелеты.

Кроме того, увеличивается число рейсов с Албанией, Болгарией, Венесуэлой, Венгрией, Германией, Грецией, Испанией, Италией, Мальдивами, Мальтой, Македонией, Францией.

Регулярное авиасообщение с Египтом возобновилось еще 9 августа. Первой разрешение на регулярные полеты в страну получила авиакомпания «Россия».

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