Nilüfer Yanya в преддверии нового альбома выпустила песню и клип «Stabilise»

Лондонская певица Nilüfer Yanya анонсировала новый альбом, выпустив песню «Stabilise» и клип на нее. Пластинка под названием «Painless» выйдет 4 марта.

Она рассказала изданию Pitchfork, что центральная тема как видео, так и трека — мысль о том, что никто и никогда не будет никого спасать, кроме нас самих.

Примерно половина клипа, поставленного сестрой певицы, снята на улицах города. «Я действительно думала о нашем окружении и о том, насколько оно влияет или меняет наше восприятие вещей. Большая часть города просто серая и бетонная, выхода нет», — сказала Nilüfer Yanya.