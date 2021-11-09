Nilüfer Yanya в преддверии нового альбома выпустила песню и клип «Stabilise»

Лондонская певица Nilüfer Yanya анонсировала новый альбом, выпустив песню «Stabilise» и клип на нее. Пластинка под названием «Painless» выйдет 4 марта.
Она рассказала изданию Pitchfork, что центральная тема как видео, так и трека — мысль о том, что никто и никогда не будет никого спасать, кроме нас самих.
Примерно половина клипа, поставленного сестрой певицы, снята на улицах города. «Я действительно думала о нашем окружении и о том, насколько оно влияет или меняет наше восприятие вещей. Большая часть города просто серая и бетонная, выхода нет», — сказала Nilüfer Yanya.
В грядущем альбоме «Painless» будет 12 треков, а песня «Stabilise» — четвертая по счету. Nilüfer Yanya поделилась, что пластинка посвящена внутренним эмоциям и будет «более личной, чем „Miss Universe“».
Первый альбом певицы — «Miss Universe» — вышел пару лет назад. Тогда музыкальный редактор «Афиши Daily» Николай Овчинников включил дебют певицы в 40 лучших музыкальных альбомов за первую половину 2019 года.
По его мнению, в той пластинке она «умело работает на стыке томного соула и гитарного инди, ершистая женская музыка, в которой очень много души и свежего воздуха».