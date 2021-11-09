Международный фестиваль «Новый европейский театр» 2021 года откроется спектаклем Сюзанны Кеннеди

Режиссер активно использует в своих спектаклях цифровые технологии и оперирует разными культурными кодами. Актеры в ее работах лишены лиц и голосов — они носят маски и кажутся двойниками друг друга.

Постановка Кеннеди уже побывала на многих ведущих европейских фестивалях и впервые будет показана в России. В ней герои Чехова помещены в ни на что не похожий мир, где переосмысливаются категории времени и пространства и даже сама человеческая личность.

9 ноября откроется XXII Международный театральный фестиваль «Новый европейский театр» (NET). Первым событием в рамках ивента станет российская премьера спектакля «Три сестры» Сюзанны Кеннеди. NET будет проходить в Москве и продлится до 19 декабря, рассказала « Афише Daily » пресс-служба фестиваля.

«Я рада, что мой первый приезд в Москву все-таки состоялся. Показать здесь „Трех сестер“ для меня — особенная честь. Этот спектакль пережил со мной за последние несколько лет все взлеты и падения, в том числе пандемию. Мне очень интересно посмотреть собственный спектакль вместе со зрителями Москвы, вместе пережить этот опыт, потому что через реакцию публики можно открыть новые грани в постановке. Возможно, завтра мы узнаем ответ на вопрос, куда же на самом деле стремятся сестры, которые заблокированы в комнате и мечтают из нее выбраться».

Как и в предыдущие годы, в программу фестиваля попали спектакли главных трендсеттеров современного театра: Метте Ингвартсен, Сюзанны Кеннеди, Бориса Никитина, Филиппа Кена и одно из самых ярких событий последнего времени — перформанс «Sun & Sea», обладатель высшей награды Венецианской биеннале 2019 года. География NET-2021, несмотря на пандемические сложности по-прежнему обширна, она охватила Австрию, Бельгию, Германию, Данию, Литву, Францию и Швейцарию.

«Для меня эта программа — своеобразный мостик из того времени, которое кто‑то называет довоенным. Большинство спектаклей фестиваля мы задумывали привезти еще до пандемии. Они должны были быть показаны в 2020 году. Тогда фестиваль не состоялся, и спектакли перешли в программу этого года, будучи дополненными несколькими актуальными премьерами», — сказал арт-директор фестиваля Роман Должанский.

Также в рамках NET состоится первый концерт проекта Horror Vacui, встреча в формате «театр за ужином» с Штефаном Кеги, Хельгардом Хаугом, Мариной Давыдовой, Романом Должанским и Федором Елютиным, выставка-презентация проекта «Катабасис. Бесы», премьера объединения «Театр взаимных действий» — выставка-спектакль «Холодная война» и другие события из мира театра. Полную программу можно найти по ссылке.

Фестиваль «Новый европейский театр» пройдет в формате covid-free. Для входа понадобятся паспорт и QR-код. На фестивале соблюдаются температурный и масочный режимы.