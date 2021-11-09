В России за последние сутки выявили 39 160 39 400 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с пандемией. Это на 240 меньше, чем вчера.
Суточный прирост в Москве увеличился с 4982 до 5287. Следом по этому показателю идут Подмосковье, Петербург, Самарская область, Республика Крым, Воронежская и Нижегородская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 8 873 655. За сутки умерли 1211 человек — это новый максимум. За все время скончались 249 215 пациентов. Выздоровели за последние 24 часа 32 036 человек, за весь период — 7 619 596.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 249,7 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (46,1 млн), на втором — Индия (34,3 млн), на третьем — Бразилия (21,8 млн), на четвертом — Великобритания (9,3 млн).