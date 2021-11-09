В России за последние сутки выявили 39 160 39 400 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с пандемией. Это на 240 меньше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве увеличился с 4982 до 5287. Следом по этому показателю идут Подмосковье, Петербург, Самарская область, Республика Крым, Воронежская и Нижегородская области.