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МВД возбудило дело против ТНТ из‑за поцелуя комиков в шоу «Игра»

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:35

МВД России возбудило дело против телеканала ТНТ из‑за поцелуя двух мужчин во время сценки на комедийном шоу «Игра». Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на депутата Госдумы Михаила Романова и копию документа.

В заявлении сказано, что дело возбуждено по статье 6.21 КоАП о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

«Все же начинается с малой пропаганды. Поэтому я считаю, что мы должны на корню рубить такие веяния. Сегодня это юмор, завтра это уже пропаганда», — отметил Романов.

В настоящее время правоохранительные органы проводят административное расследование, а копия обращения передана в Роскомнадзор.

3 октября в эфир ТНТ попал поцелуй комиков из команды «Камызяки» Дениса Дорохова и Александра Панекина, которые по сюжету играли невесту и жениха. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец обратилась в прокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить «Игру».

2 ноября стало известно, что телеканал приостановил выпуск комедийного шоу «Игра» на неопределенный срок из‑за коронавируса. Источники Super.ru утверждают, что ТНТ принял решение полностью закрыть шоу из‑за обвинений в плагиате формата КВН и поцелуя комиков.

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