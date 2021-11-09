МВД возбудило дело против ТНТ из‑за поцелуя комиков в шоу «Игра»

МВД России возбудило дело против телеканала ТНТ из‑за поцелуя двух мужчин во время сценки на комедийном шоу «Игра». Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на депутата Госдумы Михаила Романова и копию документа.

В заявлении сказано, что дело возбуждено по статье 6.21 КоАП о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

«Все же начинается с малой пропаганды. Поэтому я считаю, что мы должны на корню рубить такие веяния. Сегодня это юмор, завтра это уже пропаганда», — отметил Романов.

В настоящее время правоохранительные органы проводят административное расследование, а копия обращения передана в Роскомнадзор.

3 октября в эфир ТНТ попал поцелуй комиков из команды «Камызяки» Дениса Дорохова и Александра Панекина, которые по сюжету играли невесту и жениха. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец обратилась в прокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить «Игру».

2 ноября стало известно, что телеканал приостановил выпуск комедийного шоу «Игра» на неопределенный срок из‑за коронавируса. Источники Super.ru утверждают, что ТНТ принял решение полностью закрыть шоу из‑за обвинений в плагиате формата КВН и поцелуя комиков.