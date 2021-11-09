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Советский фильм «Тайное и явное. Цели и деяния сионистов» внесли в список экстремистских материалов

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:32

Министерство юстиций России внесло в список экстремистских материалов советский фильм 1973 года «Тайное и явное. Цели деяния сионистов»*. Об этом сообщается на сайте Минюста.

«Видеозапись с названием „Тайное и явное. Цели деяния сионистов“, представляющая собой черно-белый фильм, продолжительностью от 1 часа 28 минут 01 секунды до 1 часа 28 минут 16 секунд», — сказано в сообщении.

Минюст отмечает, что фильм «начинается с изображения древних скульптур и текста на экране: „В этом фильме изложены факты…“, заканчивается изображением природы и дерева в паутине, сопровождаемых словами: „Обречено ли дерево на медленную смерть или оно отчистится от этой паутины червей?“, после чего следуют титры».

Кинолента заняла 5218 место в списке экстремистских материалов по решению Сыктывкарского городского суда от 5 июля.

На ютьюбе «Тайное и явное. Цели деяния сионистов» описывается как пропагандистское антисионистское кино. Фильм представляет собой якобы разоблачительную работу документалиста Бориса Карпова, где выясняется, что сионисты, по его мнению, сотрудничали с нацистской Германией.

* Фильм «Тайное и явное. Цели деяния сионистов» признан в России экстремистским материалом.

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