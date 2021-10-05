Microsoft выпустила Windows 11

5 октября Microsoft выпустила обещанную операционную систему следующего поколения Windows 11. Она уже доступная для скачивания через «Центр обновлений Windows».

Установить Windows 11 можно и самостоятельно — с помощью ISO-файла или специализированный помощника, которые можно установить с сайта ОС.

Windows 11 будет распространяться волнами через центр обновления и завершится примерно к середине 2022 года.

Windows 11 более требователен, чем его предшественник. На компьютере должен быть установлен модуль безопасности TPM 2.0 и процессор Intel восьмого поколения, AMD Zen 2 или новее. Из минимальных требований — видеокарта с поддержкой DirectX 12 или новее и дисплей с диагональю от 9 дюймов и разрешением не меньше 720p.

Проверить, поддерживает ли ваш компьютер Windows 11, можно с помощью утилиты PC Health Check от Microsoft. Если компьютер не удовлетворяет минимальным требованиям, то операционную систему все еще можно установить, но Microsoft не будет гарантировать надежную и безопасную работу устройства.

Одни из новых новых функций Windows 11 — упрощенные меню «Пуск» в центре экрана и панель задач, улучшенное управление окнами и новый дизайн. Некоторые возможности, представленные вместе с системой — в том числе поддержка приложений Android — будут доступны позже.

Предыдущая ОС от Microsoft — Windows 10 — вышла в 2015 году. Перерыв в шесть лет между выходом двух ОС стал самым продолжительным за время существования Windows. Поддерживать Windows 10 будут до октября 2025 года.