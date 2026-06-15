Джейсон Деруло включил на концерте в Москве тот самый ИИ-кавер на «Седую ночь»

Американский певец Джейсон Деруло включил на своем концерте в Москве 14 июня англоязычный кавер на «Седую ночь» Юрия Шатунова. Об этом пишут «Известия».



Артист не стал сам петь эту известную в России песню на английском, а только подпевал сгенерированной композиции. Ранее в соцсетях стал очень популярным видеоролик, созданный с помощью ИИ, на котором американский рэпер Канье Уэст якобы исполняет кавер на «Седую ночь». Он даже поднялся на первую строчку мирового чарта Shazam.



Автор трека ― пользователь с псевдонимом August Septemberov. Он наложил сгенерированный голос Канье на реальные кадры с концерта в Лос-Анджелесе.