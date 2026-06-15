Россияне стали реже покупать черешню

Продажи черешни в России в конце мая — начале июня упали на 8–15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет «Коммерсант».



Натуральные продажи черешни с 25 мая по 9 июня сократились на 15% в среднем в каждой точке, рассказали в компании «Эвотор». Аналитики сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» в период 25 мая — 7 июня зафиксировали снижение на 8% год к году.



Руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий считает главной причиной снижения продаж падение доходов населения. По ее словам, спрос сокращается почти на все фрукты и овощи. В «Чек Индексе» сообщили, что средний чек при покупке ягод в конце мая — начале июня достиг 598 рублей, прибавив год к году 11%. Аналитики «Эвотора» зафиксировали рост на 31% год к году: в рознице она стоит 847 рублей за килограмм. Это связано с заморозками в период цветения и сокращением импорта, объяснили в компании.



Недавно на старом Арбате в Москве установили инсталляцию в виде гигантской черешни. Ягода-павильон станет площадкой для городских фестивалей. Там можно будет покупать фермерские продукты и сувениры.