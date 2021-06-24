Компания Microsoft провела онлайн-презентацию, на которой показала новую версию операционной системы для компьютеров. Несмотря на то что Windows 10 называли «последней версией Windows», новая операционная система получила название Windows 11. «Афиша Daily» посмотрела презентацию и рассказывает, что изменится в вашем компьютере.

Поддержка старых программ Глава Microsoft Сатья Наделла хочет, чтобы Windows 11 стала универсальной платформой для создания новых, будущих платформ. Вероятно, это стоит назвать главной идеей Windows 11, с которой связаны самые большие изменения. Так, разработчики смогут загрузить в магазин приложений Microsoft Store все свои старые программы и приложения, которые они создавали еще для Windows 7. Ранее все эти программы не поддерживались магазином и размещались на разных сайтах. Теперь в магазине появится намного больше полезных сервисов. Это относится как к маленьким независимым проектам, так и к крупным экосистемам, например, приложениям Adobe, которые до сих пор в магазине не представлены. С таких крупных разработчиков, у которых, как говорят в Microsoft, есть свои «коммерческие движки», не будут брать комиссию за продажу своих продуктов и, более того, разрешат использовать собственные платежные системы. На фоне конфликтов Apple с Epic Games, которая не хочет платить комиссию за покупки в Fortnite, в магазин Microsoft могут прийти новые разработчики.

Новый «Пуск»

Microsoft еще раз обновила свой самый известный интерфейс. Кнопка «Пуск» вместе с остальными иконками переехала ближе к центру — Windows теперь напоминает дизайн macOS. Внутри всплывающего меню располагаются поиск, иконки приложений и последние открытые документы. В Windows 10 все эти элементы располагались в разных местах. Teams — новый Skype Программа для рабочих переписок и онлайн-совещаний Microsoft Teams, кажется, приходит на замену Skype. Теперь Teams будет по умолчанию предустановлена в Windows 11. Вероятно, во время карантина в Microsoft увидели потенциал приложения и теперь хотят, чтобы оно заменило другие средства связи. TikTok в Windows Приложения для Android тоже смогут открываться на компьютерах с Windows 11. Правда, не все, а только те, которые есть в магазине Amazon Appstore, например, во время презентации Microsoft показала работающее на компьютере приложение TikTok. Неизвестно, будет ли эта функция работать в России, поскольку компания не выводила свою экосистему на русскоязычный рынок. Новые окна

Окна в операционной системе группируются самым разным образом. Через нажатие на кнопку «Развернуть или свернуть» на экране можно разместить, например, две колонки, три колонки, большое окно и маленькую колонку. Microsoft хочет, чтобы люди чаще работали в нескольких открытых окнах. Так, разделенный на несколько программ экран можно свернуть, а потом вернуть на место или открыть на втором мониторе — и операционная система запомнит расположение окон, даже если второй экран отключить. Две функции для геймеров В Windows 11 появятся два нововведения для игр, которые уже используются в приставке Xbox Series X: Auto HDR и DirectStorage. Первое делает изображение в игре более контрастным и ярким, второе — ускоряет загрузку. Важный момент: Auto HDR работает в сотнях игр, но не во всех, а загрузку будут ускорять только на NVMe-накопителях. Одна функция для планшетов Windows 11 упростит работу с окнами в планшетном режиме. Теперь их будет проще перетаскивать по экрану и менять им размер. Раньше с окнами в планшетном режиме тоже можно было работать, но операционная никак не подстраивалась под новый метод управления.

Виджеты (снова)