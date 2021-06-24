Компания Microsoft провела онлайн-презентацию, на которой показала новую версию операционной системы для компьютеров. Несмотря на то что Windows 10 называли «последней версией Windows», новая операционная система получила название Windows 11. «Афиша Daily» посмотрела презентацию и рассказывает, что изменится в вашем компьютере.
Поддержка старых программ
Глава Microsoft Сатья Наделла хочет, чтобы Windows 11 стала универсальной платформой для создания новых, будущих платформ. Вероятно, это стоит назвать главной идеей Windows 11, с которой связаны самые большие изменения.
Так, разработчики смогут загрузить в магазин приложений Microsoft Store все свои старые программы и приложения, которые они создавали еще для Windows 7. Ранее все эти программы не поддерживались магазином и размещались на разных сайтах. Теперь в магазине появится намного больше полезных сервисов. Это относится как к маленьким независимым проектам, так и к крупным экосистемам, например, приложениям Adobe, которые до сих пор в магазине не представлены.
С таких крупных разработчиков, у которых, как говорят в Microsoft, есть свои «коммерческие движки», не будут брать комиссию за продажу своих продуктов и, более того, разрешат использовать собственные платежные системы. На фоне конфликтов Apple с Epic Games, которая не хочет платить комиссию за покупки в Fortnite, в магазин Microsoft могут прийти новые разработчики.
Новый «Пуск»
Microsoft еще раз обновила свой самый известный интерфейс. Кнопка «Пуск» вместе с остальными иконками переехала ближе к центру — Windows теперь напоминает дизайн macOS. Внутри всплывающего меню располагаются поиск, иконки приложений и последние открытые документы. В Windows 10 все эти элементы располагались в разных местах.
Teams — новый Skype
Программа для рабочих переписок и онлайн-совещаний Microsoft Teams, кажется, приходит на замену Skype. Теперь Teams будет по умолчанию предустановлена в Windows 11. Вероятно, во время карантина в Microsoft увидели потенциал приложения и теперь хотят, чтобы оно заменило другие средства связи.
TikTok в Windows
Приложения для Android тоже смогут открываться на компьютерах с Windows 11. Правда, не все, а только те, которые есть в магазине Amazon Appstore, например, во время презентации Microsoft показала работающее на компьютере приложение TikTok. Неизвестно, будет ли эта функция работать в России, поскольку компания не выводила свою экосистему на русскоязычный рынок.
Новые окна
Окна в операционной системе группируются самым разным образом. Через нажатие на кнопку «Развернуть или свернуть» на экране можно разместить, например, две колонки, три колонки, большое окно и маленькую колонку.
Microsoft хочет, чтобы люди чаще работали в нескольких открытых окнах. Так, разделенный на несколько программ экран можно свернуть, а потом вернуть на место или открыть на втором мониторе — и операционная система запомнит расположение окон, даже если второй экран отключить.
Две функции для геймеров
В Windows 11 появятся два нововведения для игр, которые уже используются в приставке Xbox Series X: Auto HDR и DirectStorage. Первое делает изображение в игре более контрастным и ярким, второе — ускоряет загрузку. Важный момент: Auto HDR работает в сотнях игр, но не во всех, а загрузку будут ускорять только на NVMe-накопителях.
Одна функция для планшетов
Windows 11 упростит работу с окнами в планшетном режиме. Теперь их будет проще перетаскивать по экрану и менять им размер. Раньше с окнами в планшетном режиме тоже можно было работать, но операционная никак не подстраивалась под новый метод управления.
Виджеты (снова)
«Живые плитки» из Windows 8 и виджеты из Windows 7 возвращаются. Как и виджеты в iOS, новые будут располагаться в отдельной панели в левой части интерфейса. Пока что виджеты есть только у приложений Microsoft: «Погода», «Календарь» (с делами на сегодня), Microsoft Edge (со строкой поиска), Microsoft To-Do, «Новости». Вероятно, сторонние разработчики смогут сделать виджеты и для своих приложений.
Минимально обновленный дизайн
В интерфейсе появилось больше элементов, которые могут показаться знакомыми тем, кто пользовался Windows 7. Например, теперь углы окон немного скруглены, а в операционной системе появились полупрозрачные элементы. Кроме того, появился новый вид окон — они парят над панелью задач. Такими окнами стали меню «Пуск», панель виджетов, кроме того, их можно увидеть в интерфейсе приложения Teams. Некоторые из этих элементов, включая меню «Пуск» по центру, встречались в Windows 10X, операционной системе для двойных экранов, которую в итоге отменили.
Высокие системные требования
Внезапно Microsoft довольно значительно увеличила минимальные системные требования для новой операционной системы. Если Windows 10 требовала всего лишь гигабайт оперативной памяти и 20 гигабайт на жестком диске, то Windows 11 запрашивает уже четыре гигабайта оперативной памяти. Неизвестно, сколько места система займет на жестком диске, но Microsoft рекомендует хранилище не меньше 64 гигабайт.
Когда выйдет Windows 11
Окончательная версия будет готова к концу 2021 года, 28 июня тестеры из программы Windows Insider получат ранний доступ к операционной системе. Пользователи Windows 10 смогут обновиться бесплатно.