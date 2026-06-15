Галерея «Триумф» открыла выставку «Триумф. Избранное» к 20-летнему юбилею

Выставка разделена на два «тома», каждый из которых посвящен одному из направлений работы галереи. Первый можно увидеть до 26 июня, второй — с 30 июля по 6 сентября. В основу проекта лег архив галереи — фото- и видеодокументация всех проводимых ей экспозиций.