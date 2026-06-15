Галерея «Триумф» открыла выставку «Триумф. Избранное» к 20-летнему юбилею

Галерея «Триумф» открыла выставку «Триумф. Избранное» к 20-летию работы. Об этом «Афише Daily» рассказали представители пространства.
Юбилейная экспозиция посвящена деятельности галереи на протяжении двух десятилетий. Она исследует путь «Триумфа» от классической частной галереи до гибридной платформы, совмещающей коммерческую логику с музейным и исследовательским подходом.
Выставка разделена на два «тома», каждый из которых посвящен одному из направлений работы галереи. Первый можно увидеть до 26 июня, второй — с 30 июля по 6 сентября. В основу проекта лег архив галереи — фото- и видеодокументация всех проводимых ей экспозиций.
«Системное архивирование, являющееся скорее исключением для российской галерейной практики, позволило кураторам воссоздать историю институции через парафразы, реконструкции знаковых инсталляций и показ работ, ставших вехами в биографиях ключевых художников современности», — отметили в «Триумфе».
Первая часть экспозиции расскажет об авторах, сформировавших образ галереи. Среди них — группа AES+F, Tanatos Banionis и Алексей Беляев-Гинтовт, Дмитрий Гутов, Александр Бродский, Recycle Group, Александр Якут, Александр Виноградов, Владимир Дубосарский, Анка Ахалая, Мария Сафронова, Дарья Барыбина и другие художники.
Во второй половине выставки посетители узнают о «Триумфе» как исследовательской платформе, занимающейся визуальной антропологией, междисциплинарными практиками, работой с региональными сценами и институционализацией уличного искусства. Эта часть проекта расскажет о некоммерческом подразделении Research Arts и масшатбных кураторских проектах, таких как «Своя земля/Чужая территория».