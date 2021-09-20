Результаты выборов в Москве, стрельба в пермском вузе и другие новости дня

Мосгоризбирком подсчитал 100% голосов на выборах в Госдуму в столице: 36,98% получила «Единая Россия», 22,66% — КПРФ. Также в топ-5 партий вошли «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди» и ЛДПР.

ЦИК перенес объявление окончательных итогов голосования на пятницу, 24 сентября. После обработки 99,7% протоколов на выборах в Госдуму пятипроцентный порог преодолели пять партий, конституционное большинство сохраняется за «Единой Россией», новой партией в парламенте стали «Новые люди».

Михаил Дегтярев набрал 56,81% на выборах главы Хабаровского края после обработки 100% протоколов. За телеведущую Марину Ким отдали 25,39% голосов.

18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Шесть человек погибли, еще 28 пострадали. Стрелка задержал инспектор ДПС, ранив его ответным огнем.

Суд в Беларуси приговорил россиянку Ирину Викхольм к полутора годам колонии за твит о принудительной посадке самолета в Минске. Ее признали виновной в клевете на президента республики.

В ноябре в Москве откроются сразу десять новых станций Большой кольцевой линии метро. На всех станциях московской подземки заработала система оплаты Face Pay.

Исполком Федерации гандбола России утвердил нового главного тренера национальной женской сборной. Впервые им стала женщина — двукратная чемпионка мира Людмила Бодниева.

Тони Беннетт и Леди Гага выпустили кавер на песню Коула Портера «Love for Sale». Он станет заглавным синглом одноименного трибьют-альбома артистов.

Телепузики договорились записать фит с Lil Nas X. Самую цепляющую часть трека музыкант исполнит с Тинки-Винки.

Организаторы «Эмми» назвали победителей 73-й церемонии награждения. «Корона» забрала все семь статуэток в блоке драматических сериалов, «Ход королевы» стал лучшим мини-сериалом, а лучшей комедией признали «Теда Лассо».

«Дюна» установила новый постпандемийный рекорд по сборам за первый уик-энд в российском прокате, заработав 566 млн рублей. Предыдущий рекордсмен «Мортал Комбат» собрал 475,4 млн рублей.

В сети появился трейлер «Финча» — научно-фантастической драмы с Томом Хэнксом в главной роли. В ней персонаж актера, старый пес и робот — одни из последних живых существ на Земле — отправляются в путешествие по постапокалиптическому миру.

Вышел трейлер мультсериала с рейтингом R «Хит-Манки». По сюжету призрак американского киллера обучает японского макака искусству убивать, чтобы отомстить своим убийцам.

В летнем кинотеатре Garage Screen пройдет концерт «Мы на ты». Российские музыканты Kedr Livanskiy, Ушко, «Интурист», «Источник», Илья Барамия, Koyil, «Директор всего», The RIG объединятся по парам и выступят с новыми программами.

25 сентября в московском клубе Main Stage пройдет музыкально-спортивный фестиваль Locals Only, посвященный развитию серфинг-культуры в России. Выступят Noize MC, Дельфин, «Хлеб», Дора, «Кис-кис», «Лауд» и другие популярные артисты.