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Худрук «Современника» Виктор Рыжаков представил на «Кинотавре» свой дебютный фильм «День мертвых» 21:02
Результаты выборов в Москве, стрельба в пермском вузе и другие новости дня
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В США выдали разрешение на первый экспресс-тест, различающий бактериальную и вирусную инфекции 19:25
Призрак американского киллера учит японского макака убивать. Вышел трейлер мультсериала «Хит-Манки» 18:54
Colliers: в Москве в 2021 году закрылось в 1,5 раза больше кафе и магазинов, чем год назад 18:44
Избирком объявил результаты выборов по Москве. Больше трети голосов — у «Единой России» 18:06
Путин продлил на год санкции, запрещающие ввоз в Россию продуктов из западных стран 18:02
Том Хэнкс учит робота быть человеком в трейлере «Финча» 17:55
Фестиваль серф-культуры Locals Only в Москве перенесли на 25 сентября 17:24
В летнем кинотеатре «Гаража» пройдет концерт «Мы на ты». Российские музыканты объединятся в дуэты 17:02
Главным тренером женской сборной России по гандболу впервые стала женщина 16:27
«Дюна» поставила постпандемийный рекорд по сборам в России. За первый уик-энд больше 500 млн рублей 16:24
В Госдуму по итогам выборов пройдут пять партий. Окончательные результаты объявят в пятницу 16:02
Тони Беннетт и Леди Гага представили заглавный сингл будущего альбома «Love for Sale» 15:19
Телепузики предложили Lil Nas X записать фит. Тот согласился 15:05
Впервые за 10 лет цена за килограмм гречки превысила 100 рублей 14:58
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В начале ноября в Москве откроется сразу десять новых станций метро 14:30
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Дайджест

Результаты выборов в Москве, стрельба в пермском вузе и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:28

Мосгоризбирком подсчитал 100% голосов на выборах в Госдуму в столице: 36,98% получила «Единая Россия», 22,66% — КПРФ. Также в топ-5 партий вошли «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди» и ЛДПР.

ЦИК перенес объявление окончательных итогов голосования на пятницу, 24 сентября. После обработки 99,7% протоколов на выборах в Госдуму пятипроцентный порог преодолели пять партий, конституционное большинство сохраняется за «Единой Россией», новой партией в парламенте стали «Новые люди».

Михаил Дегтярев набрал 56,81% на выборах главы Хабаровского края после обработки 100% протоколов. За телеведущую Марину Ким отдали 25,39% голосов.

18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Шесть человек погибли, еще 28 пострадали. Стрелка задержал инспектор ДПС, ранив его ответным огнем.

Суд в Беларуси приговорил россиянку Ирину Викхольм к полутора годам колонии за твит о принудительной посадке самолета в Минске. Ее признали виновной в клевете на президента республики.

В ноябре в Москве откроются сразу десять новых станций Большой кольцевой линии метро. На всех станциях московской подземки заработала система оплаты Face Pay.

Исполком Федерации гандбола России утвердил нового главного тренера национальной женской сборной. Впервые им стала женщина — двукратная чемпионка мира Людмила Бодниева.

Тони Беннетт и Леди Гага выпустили кавер на песню Коула Портера «Love for Sale». Он станет заглавным синглом одноименного трибьют-альбома артистов.

Телепузики договорились записать фит с Lil Nas X. Самую цепляющую часть трека музыкант исполнит с Тинки-Винки.

Организаторы «Эмми» назвали победителей 73-й церемонии награждения. «Корона» забрала все семь статуэток в блоке драматических сериалов, «Ход королевы» стал лучшим мини-сериалом, а лучшей комедией признали «Теда Лассо».

«Дюна» установила новый постпандемийный рекорд по сборам за первый уик-энд в российском прокате, заработав 566 млн рублей. Предыдущий рекордсмен «Мортал Комбат» собрал 475,4 млн рублей.

В сети появился трейлер «Финча» — научно-фантастической драмы с Томом Хэнксом в главной роли. В ней персонаж актера, старый пес и робот — одни из последних живых существ на Земле — отправляются в путешествие по постапокалиптическому миру.

Вышел трейлер мультсериала с рейтингом R «Хит-Манки». По сюжету призрак американского киллера обучает японского макака искусству убивать, чтобы отомстить своим убийцам.

В летнем кинотеатре Garage Screen пройдет концерт «Мы на ты». Российские музыканты Kedr Livanskiy, Ушко, «Интурист», «Источник», Илья Барамия, Koyil, «Директор всего», The RIG объединятся по парам и выступят с новыми программами.

25 сентября в московском клубе Main Stage пройдет музыкально-спортивный фестиваль Locals Only, посвященный развитию серфинг-культуры в России. Выступят Noize MC, Дельфин, «Хлеб», Дора, «Кис-кис», «Лауд» и другие популярные артисты.

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