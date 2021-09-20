«Дюна» поставила постпандемийный рекорд по сборам в России. За первый уик-энд больше 500 млн рублей

«Дюна» установила рекорд по сборам в российском прокате с начала пандемии. За первый уик-энд (с 15 по 19 сентября) картина собрала более 566 млн рублей. Это следует из данных ЕАИС.

За указанный период фильм увидели примерно 1,6 млн человек на почти 47 тыс. сеансах. Средние сборы за сеанс — 12 059 рублей. По данным на 16.00 по московскому времени 20 сентября, «Дюна» собрала еще 27,8 млн рублей.

Следом за экранизацией романа Фрэнка Герберта идет «Шан-Чи и легенда десяти колец», собравший за последний уик-энд 46,9 млн рублей, но для фильма Marvel это уже третий по счету уик-энд. На третьем и четвертом местах мультфильм «Босс-молокосос-2» (37,5 млн рублей) и хоррор «Злое» (21 млн).

DTF отмечает, что предыдущим постпандейминым рекордсменом был «Мортал Комбат», собравший в дебютный уик-энд 475,4 млн рублей. Из‑за большого хронометража у «Дюны» поменьше сеансов, чем у экранизации файтинга, — 44,2 тыс. против 44,9 тыс.

«Дюна» в лидерах проката почти во всех странах, где премьера уже состоялась, — на Украине, в Германии, Франции и Дании. Самые крупные сборы в России и Франции (7,5 млн долларов), на третьем месте Германия с 4,9 млн долларов.

Премьера «Дюны» в США состоится 7 октября — одновременно в кинотеатрах и на стриминге HBO Max. Аналитики считают, что это скажется на сборах. По состоянию на 19 сентября, в мировом прокате «Дюна» собрала 36,8 млн долларов при бюджете в 165 млн долларов.