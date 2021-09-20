перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Фестиваль серф-культуры Locals Only в Москве перенесли на 25 сентября 17:24
В летнем кинотеатре «Гаража» пройдет концерт «Мы на ты». Российские музыканты объединятся в дуэты 17:02
Главным тренером женской сборной России по гандболу впервые стала женщина 16:27
«Дюна» поставила постпандемийный рекорд по сборам в России. За первый уик-энд больше 500 млн рублей 16:24
В Госдуму по итогам выборов пройдут пять партий. Окончательные результаты объявят в пятницу 16:02
Тони Беннетт и Леди Гага представили заглавный сингл будущего альбома «Love for Sale» 15:19
Телепузики предложили Lil Nas X записать фит. Тот согласился 15:05
Впервые за 10 лет цена за килограмм гречки превысила 100 рублей 14:58
Max Titov/Unsplash
В начале ноября в Москве откроется сразу десять новых станций метро 14:30
В Пермском госуниверситете открыли стрельбу. Погибли 6 человек Обновлено в 14:19
В Нью-Йорке зафиксировали массовую гибель птиц от столкновений с небоскребами 14:00
Infected Mushroom выступят на фестивале «Дикая мята» в Тульской области 13:12
Россиянку приговорили к полутора годам колонии в Беларуси за твит о Лукашенко 12:51
Пресс-материалы
Металлический лес и экологичное будущее: арт-объект из самого низкоуглеродного алюминия 12:02
За сутки в России выявили 19 744 случая коронавируса 11:58
На всех станциях московского метро заработала оплата лицом 11:57
Детям в Китае запретили сидеть в тиктоке дольше 40 минут в день 11:46
Nordwood/Unsplash
Роскомнадзор разработает нейросеть для поиска экстремизма и пропаганды наркотиков на фото и видео 10:39
Михаил Дегтярев победил на выборах губернатора Хабаровского края 9:57
«Корона», «Мейр из Исттауна» и «Ход королевы»: победители премии «Эмми-2021» 9:10
Отключить рекламу

«Дюна» поставила постпандемийный рекорд по сборам в России. За первый уик-энд больше 500 млн рублей

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:24

«Дюна» установила рекорд по сборам в российском прокате с начала пандемии. За первый уик-энд (с 15 по 19 сентября) картина собрала более 566 млн рублей. Это следует из данных ЕАИС.

За указанный период фильм увидели примерно 1,6 млн человек на почти 47 тыс. сеансах. Средние сборы за сеанс — 12 059 рублей. По данным на 16.00 по московскому времени 20 сентября, «Дюна» собрала еще 27,8 млн рублей.

Следом за экранизацией романа Фрэнка Герберта идет «Шан-Чи и легенда десяти колец», собравший за последний уик-энд 46,9 млн рублей, но для фильма Marvel это уже третий по счету уик-энд. На третьем и четвертом местах мультфильм «Босс-молокосос-2» (37,5 млн рублей) и хоррор «Злое» (21 млн).

DTF отмечает, что предыдущим постпандейминым рекордсменом был «Мортал Комбат», собравший в дебютный уик-энд 475,4 млн рублей. Из‑за большого хронометража у «Дюны» поменьше сеансов, чем у экранизации файтинга, — 44,2 тыс. против 44,9 тыс.

«Дюна» в лидерах проката почти во всех странах, где премьера уже состоялась, — на Украине, в Германии, Франции и Дании. Самые крупные сборы в России и Франции (7,5 млн долларов), на третьем месте Германия с 4,9 млн долларов.

Премьера «Дюны» в США состоится 7 октября — одновременно в кинотеатрах и на стриминге HBO Max. Аналитики считают, что это скажется на сборах. По состоянию на 19 сентября, в мировом прокате «Дюна» собрала 36,8 млн долларов при бюджете в 165 млн долларов.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Фрэнк Герберт
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить