На всех станциях московского метро заработала оплата лицом

Система оплаты Face Pay заработала на всех линиях московского метрополитена. Об этом говорится в телеграм-канале Дептранса города.

«Теперь Face Pay есть во всем метро — мы подключили к тестированию последние 5 линий. Если вы ждали, когда ваша линия появится в списках для теста, — это время настало», — заявили в Департаменте.

Чтобы принять участие в тестировании, нужно оставить заявку. Пассажиры должны установить приложение «Метро Москвы», загрузить в него фотографию лица и привязать банковскую карту или «Тройку». Турникеты, пройти через которые можно по Face Pay, отмечены черным круглым стикером на полу.

«Москва стала первым городом в мире, где услуга распознавания лиц для оплаты проезда используется в таком масштабе. Сегодня начался финальный этап тестирования, по результатам которого мы будем готовы запустить инновационный сервис для всех пассажиров метро», — сказал руководитель московского Дептранса Максим Ликсутов.

Он добавил, что городское правительство прорабатывает возможность запустить оплату лицом на МЦК, МЦД и наземном транспорте. Пользователям Face Pay предоставят скидки.

Face Pay начали тестировать среди пассажиров в конце июля на Филевской линии метро. Первыми систему опробовали сотрудники подземки. К концу августа количество участников тестирования увеличилось до 7000 человек.