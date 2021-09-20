«Корона», «Мейр из Исттауна» и «Ход королевы»: победители премии «Эмми-2021»

В Лос-Анджелесе завершилась 73-я церемония награждения телевизионной премии «Эмми». Результаты опубликованы на официальном сайте премии.

Лауреатом в главной номинации «Лучший драматический сериал» стал байопик о правлении королевы Великобритании Елизаветы II «Корона» от Netflix. Всего шоу получило семь статуэток и стало абсолютным победителем по этому показателю.

Исполнители главных ролей Джош О’Коннор (принц Чарльз) и Оливия Колман (Елизавета II) были признаны лучшими актерами драматического сериала, а Джиллиан Андерсон (в роли Маргарет Тэтчер) и Тобиас Мензис (принц Филипп) стали лучшими актерами второго плана в драматическом сериале. Джессика Хоббс и Питер Морган получили призы за режиссуру и сценарий.