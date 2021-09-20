Тони Беннетт и Леди Гага представили заглавный сингл будущего альбома «Love for Sale»

Американский певец Тони Беннетт и поп-звезда Леди Гага выпустили сингл «Love for Sale» из будущего одноименного альбома. Послушать его можно на всех цифровых площадках.

Трек «Love for Sale» — это кавер на классическую композицию Коула Портера. Впервые она была представлена в бродвейском мюзикле «The New Yorkers» в 1930 году. По задумке песню написала девушка по вызову, как бы рекламируя «продажу любви».