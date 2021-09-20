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Тони Беннетт и Леди Гага представили заглавный сингл будущего альбома «Love for Sale»

Виктория Шанина
Сегодня в 15:19

Американский певец Тони Беннетт и поп-звезда Леди Гага выпустили сингл «Love for Sale» из будущего одноименного альбома. Послушать его можно на всех цифровых площадках.

Трек «Love for Sale» — это кавер на классическую композицию Коула Портера. Впервые она была представлена в бродвейском мюзикле «The New Yorkers» в 1930 году. По задумке песню написала девушка по вызову, как бы рекламируя «продажу любви».

Ранее Беннетт и Гага перепели хит Фрэнка Синатры «I Get a Kick Out of You». Он также войдет в грядущую пластинку музыкантов.

«Love for Sale» — это джазовый трибьют-альбом с каверами Леди Гаги и Тони Беннетта на культовые песни направления. В него также войдут «Dream Dancing» Эллы Фицджералд, «Do I Love You» Фрэнка Уилсона и «I’ve Got You Under My Skin» Фрэнка Синатры. Релиз намечен на 1 октября.

Пластинка станет продолжением коллаборации музыкантов «Cheek to Cheek» 2014 года и завершением карьеры Тони Беннетта. 95-летний артист объявил об уходе со сцены из‑за прогрессирующей болезни Альцгеймера.

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