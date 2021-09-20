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В Госдуму по итогам выборов пройдут пять партий. Окончательные результаты объявят в пятницу

Виктория Шанина
Сегодня в 16:02

После обработки 99,7% протоколов на выборах в Госдуму пятипроцентный порог преодолели пять партий. Трансляцию обработки результатов вел «Коммерсант».

«Единая Россия» набрала 49,85% голосов — на 4% меньше, чем по итогам выборов 2016 года. По предварительным итогам, партия получает как минимум 198 одномандатных округов из 225 и сохранит конституционное большинство.

Следом идет КПРФ, набравшая 18,96% голосов по сравнению с 13,34% в 2016-м. Партия победила в 9 одномандатных округах.

ЛДПР получила 7,5% (на предыдущих выборах было 13,14%), а объединенная партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,44% (ранее — 6,22%). Пятой парламентской партией становятся «Новые люди» с 5,33% голосов. Последняя была основана в 2020 году, соответственно, участвует в выборах впервые.

«В Госдуме будут представители восьми партий», — отметила председатель ЦИК Элла Памфилова. Кроме представителей пяти парламентских еще три — члены «Родины», Партии роста и «Гражданской платформы», которые победили в одномандатных округах.

Окончательные результаты выборов ожидаются в пятницу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центризбирком.

Выборы завершились 19 сентября, в 20.00 по московскому времени. Общая явка составила 51,7%. Журналист Алексей Пивоваров со ссылкой на Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице заявил, что итоговая явка электронного голосования среди москвичей составила 96,5%. Это превосходит рекорд голосования по поправкам к Конституции.

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