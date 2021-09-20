Главным тренером женской сборной России по гандболу впервые стала женщина

Исполком Федерации гандбола России утвердил нового главного тренера национальной женской сборной. Впервые им стала женщина — двукратная чемпионка мира Людмила Бодниева.

«Нашим приоритетом было назначение перспективного российского специалиста, хорошо знающего европейский гандбол и тенденции развития вида спорта. Людмила Валерьевна отвечает этим требованиям. Она долго выступала в Европе, имеет интересный и успешный тренерский опыт», — сказал президент федерации Сергей Шишкарев.

Людмила Бодниева трижды становилась чемпионкой России, дважды — обладательницей Суперкубка Европы, по десять раз выигрывала чемпионат и Кубок Словении. В составе российской сборной она дважды побеждала на чемпионатах мира, завоевывала серебро и бронзу чемпионатов Европы.

На Олимпиаде в Токио она была одним из помощников главного тренера Алексея Алексеева. Контракт с ним закончился 31 августа. На прошедших Играх российская женская сборная по гандболу взяла серебро.