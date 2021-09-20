В начале ноября в Москве откроется сразу десять новых станций метро

В Москве одновременно откроются десять новых станций Большой кольцевой линии метро. Запуск запланирован на ноябрь, сообщает «Российская газета» со ссылкой на мэра города Сергея Собянина.

Речь идет о станциях «Каховская», «Зюзино», «Воронцовская», «Новаторская», «Проспект Вернадского», «Мичуринский проспект», «Аминьевская», «Давыдково», «Кунцевская» и «Терехово». Количество действующих станций на БКЛ увеличится с 12 до 22.

На данный момент проводятся технические пуски — поезда курсируют по линиям без пассажиров, чтобы выявить возможные неполадки. Всего идет проверка 20 километров Большой кольцевой линии.

«Мы открываем в ближайшее время уже для пассажиров станции, которые сегодня обкатываем. Это десять новых станций, которые откроются одновременно. Когда это произойдет? В ноябре, может быть, чуть раньше», — заявил Собянин, отметив, что это «технически сложная операция» и такого в истории московского метро еще не было.

Всего на 70-километровой БКЛ расположена 31 станция. Оставшиеся 9 платформ будут введены в строй в 2022-м — начале 2023 года. Готовность кольца оценивается на 88%.