Михаил Дегтярев победил на выборах губернатора Хабаровского края

На выборах главы Хабаровского края врио губернатора Михаил Дегтярев (ЛДПР) набрал 56,81% после обработки 100% протоколов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на зампредседателя местного избиркома Наталью Щербину.

Явка составила 43,82%, за Дегтярева голос отдали 235 607 жителей региона. Но втором месте телеведущая Марина Ким («Справедливая Россия — За правду») с результатом в 25,39% голосов, на третьем — пенсионер Владимир Парфенов (Партия пенсионеров) — 10,02%. У предпринимателя Бабека Мамедова («Родина») 3,53%.

«Я и моя команда намерены работать для всех жителей нашего региона, даже для тех, кто пока сомневается, и тех, кто не дошел до избирательных участков. Мы многое уже сделали, но еще больше запланировали. Работа не останавливается», — написал Дегтярев у себя в телеграм-канале.

Михаила Дегтярева назначили врио губернатора Хабаровского края после ареста действующего главы региона Сергея Фургала в июле 2020 года. Фургала обвиняют в организации двух убийств и одного покушения на убийство в 2004–2005 годах. Он вину не признает.

После задержания главы региона в Хабаровском крае начались массовые протесты, которые продолжались около четырех месяцев. В думских выборах хотел участвовать сын Сергея Фургала Антон, но ему отказали в регистрации, признав половину подписей за него недействительными.