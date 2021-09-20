Призрак американского киллера учит японского макака убивать. Вышел трейлер мультсериала «Хит-Манки»

Мультсериал рассказывает о японском макаке Хит-Манки, чей клан натыкается на мертвого наемного убийцу Брайса, душа которого застряла между двумя мирами. Примат видит призрака киллера, и тот учит макака убивать, чтобы отомстить своим обидчикам.

В сети появился трейлер мультсериала с рейтингом R «Хит-Манки» об одноименном персонаже из вселенной Marvel Comics. 10 серий шоу выйдут разом в онлайн-кинотеатре Hulu 17 ноября.

Над сценарием работали Уилл Спек и Джош Гордон. Они пообещали брутальную и одновременно забавную сагу о смерти. Главных героев озвучили Джейсон Судейкис, Джордж Такэй и Оливия Манн.

Оригинального персонажа комиксов придумал писатель Дэниел Уэй и художник Далибор Талайич. Сначала Хит-Манки получил собственный выпуск в 2010 году, а затем появлялся в трех выпусках о Дэдпуле. Всплеск популярности быстро прошел, но время от времени макак появлялся во вселенной Marvel.