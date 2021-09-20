Том Хэнкс учит робота быть человеком в трейлере «Финча»

На ютьюб-канале Apple TV появился трейлер «Финча» — научно-фантастической драмы с Томом Хэнксом в главной роли. 5 ноября картина выйдет на стриминговом сервисе Apple.

Действие фильма происходит в постапокалиптическом мире. Хэнкс играет инженера-робототехника Финча, одного из последних людей на Земле, который переживает, что после его смерти некому будет позаботиться о его собаке. Для присмотра за питомцем Финч строит робота, и они втроем отправляются в путешествие по стране, где металлический компаньон учится дружбе, любви и тому, что значит быть человеком.