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Россиянку приговорили к полутора годам колонии в Беларуси за твит о Лукашенко

Семён Гудошников
Сегодня в 12:51

Суд Московского района Бреста приговорил россиянку Ирину Викхольм к полутора годам колонии за твит о принудительной посадке самолета Ryanair в Минске. Об этом сообщает «Белсат».

Викхольм признали виновной по статье Уголовного кодекса Беларуси о клевете на президента. Максимальное наказание по ней — шесть лет тюрьмы.

В мае 2021 года россиянка написала в твиттере: «Очередное преступление Лукашенко: акт государственного авиапиратства». Через пять дней ее задержали, но известно об этом стало только в сентябре, поскольку у женщины нет близких родственников в Беларуси.

На суде Викхольм заявляла отвод судье и гособвинителю, которые не были удовлетворены, и отказалась от назначенного ей адвоката. Вину россиянка не признает.

23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был вынужден сесть в минском аэропорту после сообщения о минировании. В небе над республикой его сопровождал истребитель белорусских вооруженных сил.

На борту находился белорусский оппозиционер, экс-главред телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его и его девушку, гражданку России Софью Сапегу, задержали.

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