В летнем кинотеатре «Гаража» пройдет концерт «Мы на ты». Российские музыканты объединятся в дуэты

23 сентября в летнем кинотеатре Garage Screen на площади Искусств пройдет концерт «Мы на ты». Российские музыканты объединятся в пары и выступят с новыми программами, рассказали «Афише Daily» представители ивента.
Концерт станет завершением программы спецпроектов, приуроченных к выставке «Выбирая дистанцию: спекуляции, фейки, прогнозы в эпоху коронацена». Главная мысль проекта — пережить пандемию и ее последствия поможет только объединение. Кризис музыкальной индустрии показал музыкантам необходимость держаться вместе.
Каждая пара музыкантов получила небольшой грант на реализацию совместных идей. При подготовке к совместным выступлениям у артистов не было художественных ограничений: они могли подготовить как абстрактный звуковой перформанс, так и придумать уникальную песенную программу.
Участники:
— Kedr Livanskiy + Ушко
— «Интурист» + «Источник»
— Илья Барамия («Аигел») + Koyil
— «Директор всего» + The RIG