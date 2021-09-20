В летнем кинотеатре «Гаража» пройдет концерт «Мы на ты». Российские музыканты объединятся в дуэты

23 сентября в летнем кинотеатре Garage Screen на площади Искусств пройдет концерт «Мы на ты». Российские музыканты объединятся в пары и выступят с новыми программами, рассказали «Афише Daily» представители ивента.

Концерт станет завершением программы спецпроектов, приуроченных к выставке «Выбирая дистанцию: спекуляции, фейки, прогнозы в эпоху коронацена». Главная мысль проекта — пережить пандемию и ее последствия поможет только объединение. Кризис музыкальной индустрии показал музыкантам необходимость держаться вместе.