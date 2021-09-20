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Телепузики предложили Lil Nas X записать фит. Тот согласился

Семён Гудошников
Сегодня в 15:05

Телепузики предложили рэперу Lil Nas X записать фит. Они опубликовали пост с предложением в твиттере и тегнули артиста. К записи они прикрепили свои фотографии, прифотошопленные к обложке последнего альбома Lil Nas X «Montero».

Буквально через пару часов рэпер согласился. И даже придумал концепцию совместного трека: он вместе с Тинки-Винки запишет хук (самую цепляющую часть песни), Дипси и По будут отвечать за куплеты, а Ля-Ле отдадут финал композиции.

«Отлично, увидимся в студии», — написали телепузики в ответ музыканту.

Альбом «Montero» вышел 17 сентября 2021 года. Одновременно артист опубликовал клип на трек «Thats What I Want» — целую корткометражку, местами безумную, но с вполне логичным сюжетом.

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